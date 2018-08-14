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14:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В горах Киргизии под камнепадом погиб альпинист из Екатеринбурга

Он вел группу.

В Киргизии на Алтайском хребте во время перехода через перевал Южный Гаджир погиб альпинист из Екатеринбурга. Информацию об этом «Уралинформбюро» подтвердили в посольстве РФ в республике.

По информации ведомства, молодой человек был экспедитором и руководил перемещением группы альпинистов.

Свердловчанин погиб во время начавшегося камнепада, при этом остальные члены команды, во многом благодаря его действиям, остались невредимыми.

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