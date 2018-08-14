В горах Киргизии под камнепадом погиб альпинист из Екатеринбурга
Он вел группу.
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Он вел группу.
В Киргизии на Алтайском хребте во время перехода через перевал Южный Гаджир погиб альпинист из Екатеринбурга. Информацию об этом «Уралинформбюро» подтвердили в посольстве РФ в республике.
По информации ведомства, молодой человек был экспедитором и руководил перемещением группы альпинистов.
Свердловчанин погиб во время начавшегося камнепада, при этом остальные члены команды, во многом благодаря его действиям, остались невредимыми.