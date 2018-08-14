В Перми 9 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва кабеля

Источник: Reuters

В Перми произошли массовые отключения электричества в жилых домах, социально значимых объектах и торговых центрах.

Как пояснили в филиале ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», это связано с отключением части оборудования на подстанции «Балатовская». В результате на момент отключения в 14.37 без электричества остались около девяти тысяч потребителей в Индустриальном районе, в том числе четыре социально значимых объекта.

По предварительным данным, к отключению оборудования на ПС «Балатовская» привело повреждение кабельной линии, ведущей к подстанции, во время работ, которые выполняла неизвестная строительная организация.

«Сейчас разыскивают виновника обрыва. На подстанции ведутся работы по ремонту повреждённого оборудования, поэтапно запитываем от резервных источников трансформаторные подстанции (ТП). Из 28 ТП семь уже подключили. Электроснабжение всех социально значимых объектов и части домов восстановили», — добавили в «Пермэнерго».

Отметим, что в соцсетях жители сообщали об эвакуации из крупных торговых центров в связи с отключением света.

Также из-за аварии в Балатово встал электротранспорт.