Из квартиры в Самаре вор вынес имущества на 4,3 млн рублей

По данным источника в правоохранительных органах, преступник смог подобрать ключ ко входной двери квартиры в доме № 221 по ул. Садовой. Оттуда пропали 38 200 евро, $20 825, ювелирные украшения и даже золотые и серебряные школьные медали. Общий ущерб, по предварительным подсчетам, составил 4,3 млн рублей.