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15:04 (мск), источник: Volga News

Из квартиры в Самаре вор вынес имущества на 4,3 млн рублей

В полицию Ленинского района Самары 13 августа поступило сообщение о квартирной краже.

По данным источника в правоохранительных органах, преступник смог подобрать ключ ко входной двери квартиры в доме № 221 по ул. Садовой. Оттуда пропали 38 200 евро, $20 825, ювелирные украшения и даже золотые и серебряные школьные медали. Общий ущерб, по предварительным подсчетам, составил 4,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи в особо крупном размере.

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