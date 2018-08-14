Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Северному потоку – 2» нашли замену подешевле
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции. Но все будет хорошо
«Косой, меняешь?»: анекдот миллиардера в ответ помощнику Путина
Лукашенко резко раскритиковал Россию: «Мы зажаты»
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16В Италии обрушился автомобильный мост
16:02 (мск), источник: ТАСС

Мост Моранди в Генуе. Досье

14 августа произошло обрушение виадука.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2018 года в Генуе (Италия) обрушился мост (виадук) Моранди. СМИ сообщили о гибели «десятков людей», в правительстве Италии подтвердили гибель 11 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обрушившийся виадук пересекал реку Полцевера и пути железнодорожной сортировочной станции на западе Генуи. Также прямо под ним располагались дома по улицам Энрико Порро и Вальтера Филлака, небольшие промышленные предприятия. Общая длина виадука — 1,1 км. Он имел 11 пролетов, в том числе четыре — вантовых. Длина двух самых крупных мостовых пролетов — 202,1 м, ширина — 18 м. Высота трех пилонов — 100,2 м.

По виадуку проходила автомобильная трасса А10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80).

Виадук был построен в 1962—1968 годах компанией Condotte и стал первым в Европе железобетонным вантовым мостом такой конструкции. Всего для его строительства было использовано 50 тыс. кубометров преднапряженного железобетона и 5 тыс. т стали.

Мост был открыт 4 сентября 1967 года в присутствии президента Италии Джузеппе Сарагата, но достраивался еще на протяжении года.

Автор проекта — инженер Рикардо Моранди (1902−1989). Он же выступил автором ряда других мостовых сооружений в Италии, а также в Колумбии, Ливии, Венесуэле и Эквадоре. Наиболее конструктивно близкий проект Моранди — мост генерала Рафаэля Урданеты через озеро Маракайбо (длина — 8,7 км, самый длинный пролет — 235 м; открыт в 1962 г.).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны характеристики нового Ил-276
Жгли дома, кинжалами резали женщин – Воробьев о событиях в Фергане
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
Путин посетит молодежный форум «Машук»
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь