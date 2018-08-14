Мост Моранди в Генуе. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2018 года в Генуе (Италия) обрушился мост (виадук) Моранди. СМИ сообщили о гибели «десятков людей», в правительстве Италии подтвердили гибель 11 человек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmdbUzNgZTE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmdbUzNgZTE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от sami (@samihasaltin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-14T12:45:58+00:00">14 Авг 2018 в 5:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обрушившийся виадук пересекал реку Полцевера и пути железнодорожной сортировочной станции на западе Генуи. Также прямо под ним располагались дома по улицам Энрико Порро и Вальтера Филлака, небольшие промышленные предприятия. Общая длина виадука — 1,1 км. Он имел 11 пролетов, в том числе четыре — вантовых. Длина двух самых крупных мостовых пролетов — 202,1 м, ширина — 18 м. Высота трех пилонов — 100,2 м.

По виадуку проходила автомобильная трасса А10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80).

Виадук был построен в 1962—1968 годах компанией Condotte и стал первым в Европе железобетонным вантовым мостом такой конструкции. Всего для его строительства было использовано 50 тыс. кубометров преднапряженного железобетона и 5 тыс. т стали.

Мост был открыт 4 сентября 1967 года в присутствии президента Италии Джузеппе Сарагата, но достраивался еще на протяжении года.

Автор проекта — инженер Рикардо Моранди (1902−1989). Он же выступил автором ряда других мостовых сооружений в Италии, а также в Колумбии, Ливии, Венесуэле и Эквадоре. Наиболее конструктивно близкий проект Моранди — мост генерала Рафаэля Урданеты через озеро Маракайбо (длина — 8,7 км, самый длинный пролет — 235 м; открыт в 1962 г.).