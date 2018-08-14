Мост Моранди в Генуе. Досье
14 августа произошло обрушение виадука.
Обрушившийся виадук пересекал реку Полцевера и пути железнодорожной сортировочной станции на западе Генуи. Также прямо под ним располагались дома по улицам Энрико Порро и Вальтера Филлака, небольшие промышленные предприятия. Общая длина виадука — 1,1 км. Он имел 11 пролетов, в том числе четыре — вантовых. Длина двух самых крупных мостовых пролетов — 202,1 м, ширина — 18 м. Высота трех пилонов — 100,2 м.
По виадуку проходила автомобильная трасса А10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80).
Виадук был построен в 1962—1968 годах компанией Condotte и стал первым в Европе железобетонным вантовым мостом такой конструкции. Всего для его строительства было использовано 50 тыс. кубометров преднапряженного железобетона и 5 тыс. т стали.
Автор проекта — инженер Рикардо Моранди (1902−1989). Он же выступил автором ряда других мостовых сооружений в Италии, а также в Колумбии, Ливии, Венесуэле и Эквадоре. Наиболее конструктивно близкий проект Моранди — мост генерала Рафаэля Урданеты через озеро Маракайбо (длина — 8,7 км, самый длинный пролет — 235 м; открыт в 1962 г.).