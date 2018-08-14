Власти назвали причину обрушения моста в Генуе

Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом.
Данило Тонинеллиминистр транспорта и инфраструктуры Италии (цитата по Rai)
«Подобные трагедии не должны происходить в такой цивилизованной стране, как Италия. Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным (за произошедшее), должен заплатить полностью. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно», — подчеркнул министр.
Тонинелли исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.
Ранее компания Autostrade per l’Italia которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, распространила официальное сообщение, в котором указывалось, что на мосту в Генуе велись ремонтные работы. «На данной конструкции, созданной в 1960-е годы, проводились работы по укреплению перекрытия виадука», — говорилось в нем. Компания подчеркнула, что «все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем со стороны дирекции в Генуе». Глава Autostrade per l’Italia Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что мост находился в опасном состоянии.
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост в Генуе неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, его последняя реконструкция была проведена в 2016 году.
По информации замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси, число погибших при обрушении моста в Генуе во вторник достигло 30 человек. Глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил о множестве пропавших без вести, и 13 гражданах, получивших ранения. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Генуе, информация о пострадавших россиянах не поступала.