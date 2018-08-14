Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

«Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову», — говорится в сообщении ведомства.