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18:49 (мск), источник: РИА Новости

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении 600 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство в области строительства, сообщается в официальном аккауните СК РФ в Twitter.

«Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, он получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что во вторник Арапов задержан в качестве подозреваемого. Устанавливается происхождение 4,2 миллиона рублей, изъятых в его служебном кабинете.

Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.

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