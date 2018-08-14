Трагедия в Генуе: что известно об обрушении моста

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Более 35 человек погибли в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, на северо-западе Италии. Сейчас на месте происшествия идут спасательные работы, не исключено, что количество жертв в ближайшее время увеличится, предупреждают власти страны. Самое главное, что известно о трагедии на данный момент, и комментарии экспертов — в материале портала iz.ru.

Обрушение

Автомобильный мост протяженностью около 1 км и высотой около 50 м обрушился примерно в 11:30 по местному времени. По официальным данным, на мосту в этот момент находились около 20 автомобилей, протяженность рухнувшего центрального пролета составляла несколько десятков метров.

В качестве косвенных признаков, которые видно на видеоматериалах, с которыми мы успели ознакомиться, очевидна одна вещь: мост потерял устойчивость на основной своей опоре, которая была разрушена в последний момент. Конструкции полотна дороги были оторваны от основного, пошли вниз по касательной и разбили остатки опоры, что вызвало окончательное разрушение. Причины потери устойчивости этих элементов могут быть абсолютно разные, и скрупулезное расследование обязано это выявить. Сергей Подзоров Главный инженер архитектурного бюро «Мезонпроект»

Мост проходил над рекой, а также захватывал часть территории промышленной зоны и железнодорожные пути — по данным ABCNews, его обломки упали на здания городского мусорного склада, поэтому не исключено, что число жертв будет увеличиваться.

Читайте также Власти назвали причину обрушения моста в Генуе

К 17:30 (мск) заместитель министра транспорта Италии Эдуардо Рокси сообщил о 22 погибших и как минимум восьми пострадавших, еще четырех человек прибывшим на место спасателям удалось извлечь из-под обломков живыми. Сейчас на месте происшествия работает около 200 пожарных и спасателей, которые разбирают завалы и ищут погибших и пострадавших.

Движение по трассе A10 (мост входит в ее состав), которая соединяет Италию и Францию, на данный момент полностью заблокировано до пересечения с трассами А7 (в сторону аэропорта Милана) и А12, об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте итальянской полиции. В прилегающих к месту происшествия тоннелях, по данным журналистов, остаются десятки автомобилей.

Также остановлено железнодорожное движение по ветке, проходящей под мостом.

Ветер, молния, строительные работы

Сразу несколько изданий отметили, что крушение центральной части моста сопровождалось непогодой и сильным ветром, который сейчас бушует в регионе.

О штормовой погоде также сообщили в официальном заявлении итальянских властей, это видно и по выложенным в социальные сети фотографиям и видео с места происшествия.

По словам некоторых очевидцев, незадолго до обрушения они видели молнию, которая могла ударить в мост. Об этом в том числе сообщается на сайте ABCNews.

Сама по себе молния мост не разрушит, но если где-то от этого пережгло арматуру, такое может быть. Арматура высокопрочная — тоненькая. В норме бетон защищает ее. Но со временем бетон эту способность постепенно теряет. И в этом случае может начаться коррозия. Сергей Зеге Инженер-строитель мостов и тоннелей, доцент МАДИ

Также известно, что в момент обрушения у одной из опор моста работал башенный кран. Среди других неофициальных версий называлась в том числе и возможная усталость несущих конструкций моста.

Пока итальянские власти говорят, что об официальной версии причин трагедии говорить преждевременно.

Надо выехать на место, обследовать, очевидцев опросить. Это должно быть целое расследование. Такое касается не только преступлений, но и несчастных случаев, которые бывают с мостами и тоннелями. На это надо несколько недель, наверное. Лев Маковский Завкафедрой мостов и транспортных тоннелей МАДИ

О чем говорят очевидцы

Издание The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ приводит несколько свидетельств очевидцев.

Читайте также Мост Моранди в Генуе. Досье

Так, водитель автобуса Альберто Леркари рассказал изданию Corriere della Sera, что увидел несколько «бегущих к нему в ужасе босых людей». «Я услышал рев. Люди убегали от моста, двигаясь в мою сторону. Это было ужасно», цитируют его слова журналисты.

В то же время Амалия Тедеши, сотрудница пожарной службы, вскоре после начала спасательных работ рассказала одному из телевизионных каналов, что спасателям удалось извлечь из-под обломков двух человек, они были отправлены в местный госпиталь на вертолете.

Дэвид Ричи, водитель, который в это время двигался на север, заявил корреспондентам издания La Stampa, что обломки рухнули рядом с его автомобилем: «Сначала упала центральная колонна, а затем всё остальное».

Следует учитывать три фактора. Первый — износ конструкций по времени, например, накопившийся дефект протечки, второй вариант — произошла подвижка опоры, то есть фундамента, какой-то сбор, некоторая просадка вызвала смещение опоры. Таким образом, произошел разрыв элементов моста: они пошли вниз, ударили по стойкам опоры и начали хрупкое обрушение самой высокой опоры, близнец которой сохранился и виден на кадрах хроники. Важным пунктом является тот факт, что причиной могло быть не только подвижка, но и повышенная вибрационная нагрузка. Сергей Подзоров Главный инженер архитектурного бюро «Мезонпроект»

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли в своем аккаунте в Twitter написал, что следит за происходящим, которое назвал ужасной трагедией.

По данным СМИ, на место происшествия также выехал премьер-министр страны.

Соболезнования родственникам погибших уже выразили в Федерации автомобильных дорог Европейского союза — об этом говорится в аккаунте организации в Facebook.

«Жемчужина инженерного дела»

Рухнувший мост был построен в 1967 году. При этом один из опрошенных The Guardian экспертов назвал его «жемчужиной итальянского инженерного дела», поскольку на тот момент при строительстве моста использовались самые современные технологии. Он является частью крупной платной автомагистрали, соединяющей итальянскую Ривьеру и южное побережье Франции.

По этой системе (системе архитектора моста Франца Моранди) уже довольно давно мосты не строятся, но построено немало. Но это уже больше конъюнктурный вопрос, чем технический: меняются стоимость труда, материалов, вкусы людей. Такие мосты есть и в Африке, и в Америке. Это первый отказ этой системы, причем уже после такого срока эксплуатации, когда сложно говорить о причинах. То есть это не системная ошибка того, кто его проектировал и строил, скорее всего. Сергей Зеге Инженер-строитель мостов и тоннелей, доцент МАДИ

Последний раз конструкцию ремонтировали в 2016 году — при этом работы так и не были завершены, они продолжались до последнего момента. Компания, управляющая мостом, подтвердила, что в момент трагедии там также велись работы, однако за его состоянием велось постоянное наблюдение.

Всё зависит от режима эксплуатации. Это вопрос ответственности службы, которая должна вести надзор, проводить периодические обследования. Возьмите наш Лужнецкий мост, который в конечном счете был в значительной степени реконструирован именно по причине коррозионных повреждений. Сергей Зеге Инженер-строитель мостов и тоннелей, доцент МАДИ