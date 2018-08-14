Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Северному потоку – 2» нашли замену подешевле
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз (фото)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Сергей Шнуров сменил имидж
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
СМИ: Заслуженные мастерицы спорта - посмотрите, что они делают
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Куда поехать в России в бархатный сезон
Фоторепортажи
8Звездный дождь
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
22:04 (мск), источник: Ведомости

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки против мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Об этом говорится в сообщении СКР. Арапова и Борисова подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Источник: МО г.Оренбург
Эпизод преступной деятельности Арапова был выявлен во время расследования уголовного дела в отношении его заместителя. Уголовные дела были объединены в одно производство.
Читайте также
Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Оренбурга остался в больнице

По информации следствия, 19 мая Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги Арапов должен был осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма — Борисову.

На данный момент Арапов задержан. Следствие собирается предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об аресте. Сейчас следствие пытается установить происхождение денег в размере 4,2 млн руб., обнаруженных во время обыска в служебном кабинете мэра.

Читайте также: Названы регионы России, где могут смениться губернаторы

 МТС вернула абонентам безлимитный интернет
Как «Росгосстрах» и «Открытие холдинг» запутались в долгах
Трагедия в Генуе: что известно об обрушении моста
РФ подготовила ответ Украине на возможный транспортный запрет
Московский «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Ученые: следующая пятилетка будет рекордно жаркой
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
Спорт
Семак строит суперклуб по заветам Спаллетти Не обращайте внимание на игру: «Зенит» рискует вновь стать сильнейшим в России
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Названы самые комфортные для проживания города мира
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь