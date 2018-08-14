Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Источник: МО г.Оренбург

Эпизод преступной деятельности Арапова был выявлен во время расследования уголовного дела в отношении его заместителя. Уголовные дела были объединены в одно производство.

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По информации следствия, 19 мая Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги Арапов должен был осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма — Борисову.