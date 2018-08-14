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22:16 (мск), источник: ТАСС

Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Оренбурга остался в больнице

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ — Евгения Арапова госпитализировали 10 августа.

Мэр Оренбурга Евгений Арапов, задержанный во вторник по подозрению в получении взятки, находится в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Он в больнице. Не выписан», — сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что Арапов был госпитализирован 10 августа, он находится в медицинском учреждении в статусе задержанного. Состояние здоровья главы города не уточнятся.
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Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова, он задержан. По данным следствия, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным по обвинению во взяточничестве, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной суммы 400 тыс. рублей причитались Арапову, 200 тыс. рублей — Борисову.

При обыске в кабинете мэра было изъято 4,2 млн рублей, их происхождение устанавливается. Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом об аресте. По данным пресс-службы администрации Оренбурга, Арапов ушел на больничный 10 августа.
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