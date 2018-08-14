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23:33 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Италии уточнил количество погибших при обрушении моста в Генуе

РИМ, 14 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами обрушения моста в Генуе стали двадцать два человека, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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17
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Личности 19 погибших уже установили. Еще 16 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, обрушение моста стало «невероятной трагедией», так как речь идет «не о несчастном случае, и прорабатывается версия об оседании конструкции».

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. В регионе стоит сильная непогода.

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Причины обрушения

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что причиной обрушения моста стали серьезные недостатки в текущем обслуживании. При этом следователи выдвинули несколько версий трагедии: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста. Официальные лица отказались считать трагедию терактом.

Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.

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