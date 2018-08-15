Кремль ответил матери Сенцова на прошение об освобождении сына

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации … процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в документе, скан которого публикует на своем сайте телеканал «Громадськое». Окончательное решение о помиловании принимает президент России, уточняется в ответе.

Ходатайство матери Сенцова о его освобождении было передано также в комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа.

Из ответа Кремля сестра Сенцова Наталья Каплан сделала вывод о том, что «Олега отпускать не собираются». Об этом она заявила в комментарии телеканалу, отметив, что ее брат «однозначно не будет писать прошение о помиловании». Об этом же ранее заявлял адвокат режиссера.

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В российской практике были случаи, когда помилование осужденных осуществлялось без их личных просьб. Именно так обстояло дело с бывшей украинской военнослужащей Надеждой Савченко. За нее просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в убийстве которых она обвинялась.

Сенцов был обвинен в создании действовавшей в Крыму террористической группы в августе 2015 г. С 14 мая 2018 г. режиссер объявил голодовку. 8 августа Наталья Каплан сообщила о тяжелом состоянии Сенцова и о том, что он не может ходить. 9 августа в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО заявила, что последнее медицинское обследование не выявило ухудшения состояния его здоровья.