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08:27 (мск), источник: ТАСС

Число жертв в Генуе достигло 31

ТАСС, 15 августа. По информации газеты Corriere della Sera, среди погибших двое детей.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Число жертв в результате обрушения моста в городе Генуя достигло 31. Об этом во вторник сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на данные МВД.

Ранее власти региона Лигурия заявили о 26 погибших. По информации издания, среди погибших двое детей.

Во вторник утром вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По данным RAI news 24, в момент инцидента на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.

Следите за развитием темы«В Италии рухнул автомобильный мост»
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