Число жертв в Генуе достигло 31
ТАСС, 15 августа. По информации газеты Corriere della Sera, среди погибших двое детей.
ТАСС, 15 августа. По информации газеты Corriere della Sera, среди погибших двое детей.
Число жертв в результате обрушения моста в городе Генуя достигло 31. Об этом во вторник сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на данные МВД.
Во вторник утром вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По данным RAI news 24, в момент инцидента на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.