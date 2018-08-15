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12:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Виктора Кудрявцева просят вернуть домой живым

Ученые призывают отпустить из СИЗО обвиненного в госизмене 74-летнего коллегу.

Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с научным сотрудником ЦНИИмаша Виктором Кудрявцевым, обвиненным в госизмене. Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни». Они просят президента «использовать авторитет», чтобы ученому до суда изменили меру пресечения. Ранее сын Виктора Кудрявцева рассказывал «Коммерсантъ FM», что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.

Руководство Санкт-Петербургского союза ученых во вторник направило в приемную президента РФ открытое письмо «с просьбой срочно озаботиться судьбой ведущего научного сотрудника ФГУП ЦНИИмаш “Роскосмоса” Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене». Санкт-Петербургский союз ученых (СПбСУ) основан в октябре 1989 года группой ученых, объединившихся в ходе кампании по избранию академика Андрея Сахарова народным депутатом от Академии наук СССР. Сейчас СПбСУ является независимой неправительственной организацией, объединяющей более 900 ученых; регулярно высказывает мнение научного сообщества по поводу общественных проблем.

Авторы письма говорят, что 74-летний ученый «страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт, болен сахарным диабетом 2-го типа»: «Содержание в СИЗО угрожает его здоровью и даже жизни. По состоянию здоровья и в связи с изъятием у него заграничного паспорта он не имеет никакой возможности скрыться от следствия».

Ученые призывают главу государства «по гуманитарным соображениям» проверить обоснованность обвинения и ареста Виктора Кудрявцева и «добиться назначения ему до судебного разбирательства меры пресечения, не связанной с лишением свободы и обеспечивающей адекватное поддержание здоровья».

Напомним, господин Кудрявцев 20 июля был задержан ФСБ и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему было официально предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ученый обвиняется в передаче секретной информации посредством открытой переписки бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал. Речь идет о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Защита ученого указывает, что Виктор Кудрявцев более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям и «в новом тысячелетии с секретными данными не работал».

В своем письме президенту петербургские ученые также указывают, что проект по освоению космоса, который Виктор Кудрявцев координировал в рамках совместных европейских и российских исследований, «был полностью открытым и согласован на всех необходимых уровнях». В результате проекта был «опубликован открытый отчет и научные статьи, для чего были получены соответствующие разрешения».

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Как сообщал «Ъ», контрразведчики считают, что научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, в том числе США. При этом их не смущает отсутствие у Виктора Кудрявцева допуска к гостайне. По мнению источников «Ъ» в спецслужбах, его «авторитет среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска и не требовалась».

Ранее сын ученого Ярослав Кудрявцев в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал, что его отец в СИЗО «чувствует себя скверно». «Он пытается придерживаться диеты — не есть продукты, которые нельзя при диабете. А это практически все продукты, которыми там кормят, — сказал Ярослав Кудрявцев.— Поэтому мы заинтересованы, конечно, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения любыми способами». Адвокат Евгений Смирнов сообщал «РИА Новости», что за первые две недели нахождения под стражей Виктор Кудрявцев похудел на пять килограммов. «В этом деле 74-летнего ученого пытаются просто убить, — заявлял адвокат.— В СИЗО не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».

Александр Черных

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