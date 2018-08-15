Виктора Кудрявцева просят вернуть домой живым
Ученые призывают отпустить из СИЗО обвиненного в госизмене 74-летнего коллегу.
Ученые призывают отпустить из СИЗО обвиненного в госизмене 74-летнего коллегу.
Руководство
Авторы письма говорят, что 74-летний ученый «страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт, болен сахарным диабетом 2-го типа»: «Содержание в СИЗО угрожает его здоровью и даже жизни. По состоянию здоровья и в связи с изъятием у него заграничного паспорта он не имеет никакой возможности скрыться от следствия».
Напомним, господин Кудрявцев 20 июля был задержан ФСБ и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему было официально предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ученый обвиняется в передаче секретной информации посредством открытой переписки бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал. Речь идет о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».
В своем письме президенту петербургские ученые также указывают, что проект по освоению космоса, который Виктор Кудрявцев координировал в рамках совместных европейских и российских исследований, «был полностью открытым и согласован на всех необходимых уровнях». В результате проекта был «опубликован открытый отчет и научные статьи, для чего были получены соответствующие разрешения».
Как сообщал «Ъ», контрразведчики считают, что научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, в том числе США. При этом их не смущает отсутствие у Виктора Кудрявцева допуска к гостайне. По мнению источников «Ъ» в спецслужбах, его «авторитет среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска и не требовалась».
Ранее сын ученого Ярослав Кудрявцев в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал, что его отец в СИЗО «чувствует себя скверно». «Он пытается придерживаться диеты — не есть продукты, которые нельзя при диабете. А это практически все продукты, которыми там кормят, — сказал Ярослав Кудрявцев.— Поэтому мы заинтересованы, конечно, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения любыми способами». Адвокат Евгений Смирнов сообщал «РИА Новости», что за первые две недели нахождения под стражей Виктор Кудрявцев похудел на пять килограммов. «В этом деле 74-летнего ученого пытаются просто убить, — заявлял адвокат.— В СИЗО не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».
Александр Черных