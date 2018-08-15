Виктора Кудрявцева просят вернуть домой живым

Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с научным сотрудником ЦНИИмаша Виктором Кудрявцевым, обвиненным в госизмене. Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни». Они просят президента «использовать авторитет», чтобы ученому до суда изменили меру пресечения. Ранее сын Виктора Кудрявцева рассказывал «Коммерсантъ FM», что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.

Руководство Санкт-Петербургского союза ученых во вторник направило в приемную президента РФ открытое письмо «с просьбой срочно озаботиться судьбой ведущего научного сотрудника ФГУП ЦНИИмаш “Роскосмоса” Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене». Санкт-Петербургский союз ученых (СПбСУ) основан в октябре 1989 года группой ученых, объединившихся в ходе кампании по избранию академика Андрея Сахарова народным депутатом от Академии наук СССР. Сейчас СПбСУ является независимой неправительственной организацией, объединяющей более 900 ученых; регулярно высказывает мнение научного сообщества по поводу общественных проблем.



Авторы письма говорят, что 74-летний ученый «страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт, болен сахарным диабетом 2-го типа»: «Содержание в СИЗО угрожает его здоровью и даже жизни. По состоянию здоровья и в связи с изъятием у него заграничного паспорта он не имеет никакой возможности скрыться от следствия».

Ученые призывают главу государства «по гуманитарным соображениям» проверить обоснованность обвинения и ареста Виктора Кудрявцева и «добиться назначения ему до судебного разбирательства меры пресечения, не связанной с лишением свободы и обеспечивающей адекватное поддержание здоровья».

Напомним, господин Кудрявцев 20 июля был задержан ФСБ и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему было официально предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ученый обвиняется в передаче секретной информации посредством открытой переписки бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал. Речь идет о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Защита ученого указывает, что Виктор Кудрявцев более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям и «в новом тысячелетии с секретными данными не работал».

В своем письме президенту петербургские ученые также указывают, что проект по освоению космоса, который Виктор Кудрявцев координировал в рамках совместных европейских и российских исследований, «был полностью открытым и согласован на всех необходимых уровнях». В результате проекта был «опубликован открытый отчет и научные статьи, для чего были получены соответствующие разрешения».

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