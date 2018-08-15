Песков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова

Источник: AP 2018

Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу «отказали в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Одновременно Песков отметил, что на данный момент ему больше нечего добавить по вопросу Сенцова.

Ранее украинский телеканал «Громадське» сообщил, что мать Сенцова получила из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрация президента РФ ответ на свою просьбу помиловать сына. Там отметили, что «процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание».

Этот ответ некоторые СМИ интерпретировали как отказ Кремля помиловать Сенцова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.