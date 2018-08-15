Песков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — В Кремле не получали просьбы режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно, заявил
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — В Кремле не получали просьбы режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно, заявил
Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу «отказали в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании.
Одновременно Песков отметил, что на данный момент ему больше нечего добавить по вопросу Сенцова.
Ранее украинский телеканал «Громадське» сообщил, что мать Сенцова получила из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрация президента РФ ответ на свою просьбу помиловать сына. Там отметили, что «процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание».
Этот ответ некоторые СМИ интерпретировали как отказ Кремля помиловать Сенцова.
Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.