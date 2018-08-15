Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней

Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На пляже Бартбатре на острове Нуармутье 21-летний отдыхающий вырыл в песке яму, забрался в нее и не смог выбраться, когда его накрыло водой, сообщает Ouest France.