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12:20 (мск), источник: РИА Новости

СК проведет очные ставки сотрудников и заключенных читинской колонии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования дела об избиении осужденных в колонии Читы намерен провести очные ставки между сотрудниками и заключенными, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Источник: РИА Новости

Ранее юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», сообщила РИА Новости, что СК возбудил уголовное дело в связи с избиением осужденных в исправительной колонии № 5 (ИК-5) Читы после поражения сборной России по футболу в матче с хорватами на чемпионате мира — о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, анализируются записи камер видеонаблюдения, расположенных в здании штрафного изолятора ИК-5. По результатам допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными следователи СКР дадут оценку обоснованности и законности физического воздействия», — говорится в сообщении.

Забайкальский правозащитный центр 1 августа распространил заявление, согласно которому осуждённые в ИК-5 пожаловались на избиения, использование электрошокера и слезоточивого газа со стороны охранников, расстроенных проигрышем сборной России хорватам в четвертьфинале ЧМ-2018.

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