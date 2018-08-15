СК проведет очные ставки сотрудников и заключенных читинской колонии

Ранее юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», сообщила РИА Новости, что СК возбудил уголовное дело в связи с избиением осужденных в исправительной колонии № 5 (ИК-5) Читы после поражения сборной России по футболу в матче с хорватами на чемпионате мира — о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.
«Назначены судебно-медицинские экспертизы, анализируются записи камер видеонаблюдения, расположенных в здании штрафного изолятора ИК-5. По результатам допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными следователи СКР дадут оценку обоснованности и законности физического воздействия», — говорится в сообщении.
Забайкальский правозащитный центр 1 августа распространил заявление, согласно которому осуждённые в ИК-5 пожаловались на избиения, использование электрошокера и слезоточивого газа со стороны охранников, расстроенных проигрышем сборной России хорватам в четвертьфинале ЧМ-2018.