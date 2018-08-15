СК проведет очные ставки сотрудников и заключенных читинской колонии

Ранее юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», сообщила РИА Новости, что СК возбудил уголовное дело в связи с избиением осужденных в исправительной колонии № 5 (ИК-5) Читы после поражения сборной России по футболу в матче с хорватами на чемпионате мира — о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.