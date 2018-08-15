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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Пользователи не согласны быть экстремистами

Индустриальный райсуд Барнаула отказался прекратить уголовное дело в отношении 24-летней Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за публикации мемов в соцсети. Суд посчитал, что оснований для этого недостаточно, и отложил рассмотрение дела на конец августа. Дело барнаульского студента Даниила Маркина, также обвиняемого в преступлениях экстремистского характера, отложено до середины октября: ему назначена повторная психологическая экспертиза.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Барнауле состоялось судебное заседание по делу Марии Мотузной, обвиненной в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 148 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за публикации девяти картинок в социальной сети «ВКонтакте». Это было первое заседание, которое проходило в открытом режиме и предполагало вызов в зал суда свидетелей. Как ранее сообщал «Ъ» адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов, планировалось, что суд допросит двух девушек, сообщивших правоохранительным органам, что Марией Мотузной были якобы нарушены законы. Однако на судебное заседание они не явились.

Глава СК СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев ранее в комментарии порталу Amic.ru сообщал, что показания девушек не были основой обвинения: «Понятые просто присутствуют при обыске. Посмотрели они, что эти картинки действительно есть, подтвердили, что там изображено, поставили свои подписи — и все. По существу от девушек ничего не зависит и ни на кого они “не стучали”».

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Сегодня суд допросил свидетеля со стороны обвинения Владимира Демьяченко, который является специалистом «Мобильных телесистем». По словам Романа Ожмегова, господин Демьяченко дал заключение по привязке адреса, с которого Мария Мотузная могла бы выйти в интернет, к сотовой вышке. Обвиняемой было зачитано обвинительное заключение с описанием изображений, которые стали поводом для возбуждения дела. По словам Марии Мотузной, экспертиза изображениям заняла более 20 листов. Она сообщила в суде, что не признает свою вину.

В ответ сторона защиты подала ходатайство о прекращении дела. Роман Ожмегов уточнил «Ъ», что защита просила суд прекратить уголовное преследование по обвинениям по ч. 1 ст. 148. «Что касается обвинений по ч. 1 ст. 282, то мы просили направить материалы обвинения прокурору на дополнительное расследование, провести допэкспертизы. Это нужно, чтобы устранить все противоречия, чтобы было понятно, за что человека преследуют, какие у него были мотивы и цели и были ли они вообще. На основании этого уже можно будет делать вывод: стоит ли передавать дело в суд», — сказал господин Ожмегов. Он отметил, что дело вызвало резонанс: «Многие люди считают, что преступления за публикацией изображений нет, ее действия похожи на хулиганский поступок, административное правонарушение».

Суд это ходатайство не удовлетворил, пояснив, что экспертизы, материалы дела недостаточно исследованы стороной обвинения. «Мы будем вновь заявлять эти ходатайства», — сказал адвокат. Суд рассмотрит дело Марии Мотузной 28 августа.

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Также сегодня барнаульский Железнодорожный суд рассмотрел дело студента Даниила Маркина, обвиняемого в экстремизме (ч. 1 ст. 148 УК РФ, ч. 1 ст. 282 УК РФ). «В ходе заседания еще раз допросили обвиняемого и назначили ему повторную психологическую экспертизу, так как, по версии обвинения, он совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Этот вопрос ранее никак не выяснялся — как он относился в то время к содеянному», — рассказал «Ъ» адвокат Даниила Маркина Андрей Еременко. По его словам, экспертиза будет проводиться в Сибирском региональном центре судебной экспертизы Минюста РФ (Новосибирск): «Это длительная процедура, она занимает около двух месяцев». Следующее судебное заседание назначено на 15 октября.

Кроме Даниила Маркина и Марии Мотузной в Барнауле фигурантами дел о совершении преступлений экстремистской направленности из-за публикаций в соцсетях являются 38-летний Андрей Шашерин (ч. 1 ст. 282 УК РФ, ч. 1 ст. 148 УК РФ) и бывший депутат городского совета Заринска Антон Ангел (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Судебное заседание по рассмотрению дела Андрея Шашерина состоится 31 августа.

Как рассказал «Ъ» Антон Ангел, в начале этой недели Заринский горсуд утвердил ходатайство следствия о проведении психологической экспертизы. «Речь идет о помещении меня в психиатрический стационер. Решение было принято без моего участия, в суде не присутствовал ни я, ни моя защита. Это нарушение закона, я нахожусь на больничном, прохожу физлечение. Будем оспаривать это решение суда. Заявление подадим до конца недели», — сказал он. По его словам, он до сих пор не видел изображений, по факту которых возбуждено дело: «У меня есть постановление о возбуждении дела и есть заключение экспертизы. Там сказано: “представленные изображения и спорные тексты”. Кто и что там изображено, неясно. Впрочем, там есть цитата Джордано Бруно, которую я якобы разместил в соцсетях. Если уже цитировать классиков — преступление…». О какой именно цитате идет речь, он не уточнил.

Оксана Павлова, Новосибирск

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