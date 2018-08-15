В Свердловской области произошло обрушение на шахте
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обрушение произошло на шахте Северопесчанская в городе Краснотурьинск в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах региона.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обрушение произошло на шахте Северопесчанская в городе Краснотурьинск в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах региона.
В момент происшествия под землей находился 131 человек. По информации собеседника агентства, два горняка оказались под завалами.
Один из них погиб, другой получил травмы.
Работы на угольном предприятии проводит ОАО «Богословское рудоуправление».