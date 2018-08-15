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21:31 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области произошло обрушение на шахте

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обрушение произошло на шахте Северопесчанская в городе Краснотурьинск в Свердловской области, сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

В момент происшествия под землей находился 131 человек. По информации собеседника агентства, два горняка оказались под завалами.

Один из них погиб, другой получил травмы.

Работы на угольном предприятии проводит ОАО «Богословское рудоуправление».

«Эвакуация не проводится. К месту следуют ОГ Краснотурьинского гарнизона, 2 отделения ВГСЧ», — сообщил источник.
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