Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему русских княгинь монголы не могли взять в плен
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Алла Пугачева выбрала школу для племянника
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
Крушение гордостиКак погиб первый советский реактивный лайнер
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Капитан «Спартака» поделился эмоциями от вылета из ЛЧ
«Зенит» готовится совершить чудо в матче с минским «Динамо»
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Сергей Шнуров сменил имидж
Жигули: красивые, крутые и модные (фоторепортаж)
В США нашли первого покупателя «Мустанга»
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
21:29 (мск), источник: РИА Новости

На Урале один горняк погиб при обрушении шахты, сообщил источник

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Один из горняков погиб при обрушении на шахте в Свердловской области, еще один получил травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее источник сообщил, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области.

«Двух (горняков — ред.) придавило, один скончался, другой с травмами, извлекли обоих», — сказал собеседник агентства.

 США опоздали 'отключать Россию'. Мнение
Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская
Россияне не смогут уехать в Турцию по «горящим путевкам» осенью
Появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской
Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке
Во что природа превратила одну из самых страшных тюрем в мире
Красноярские рыбаки пожаловались на силовиков Путину
Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20-25 тысяч рублей
Спорт
Почему Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио Насколько обоснованы страхи российских звезд?
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Маленький кроссовер Lexus: первые подробности для России С 1 ноября российские дилеры Lexus начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер – UX
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца Викторина давно живет в Америке и редко общается с Евгением Вагановичем.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь