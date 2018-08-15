На Урале один горняк погиб при обрушении шахты, сообщил источник

На Урале один горняк погиб при обрушении шахты, сообщил источник

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Один из горняков погиб при обрушении на шахте в Свердловской области, еще один получил травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.