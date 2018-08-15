На Урале один горняк погиб при обрушении шахты, сообщил источник
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Один из горняков погиб при обрушении на шахте в Свердловской области, еще один получил травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Один из горняков погиб при обрушении на шахте в Свердловской области, еще один получил травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее источник сообщил, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области.
«Двух (горняков — ред.) придавило, один скончался, другой с травмами, извлекли обоих», — сказал собеседник агентства.