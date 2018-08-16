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05:42 (мск), источник: Ведомости

В Лигурии на год ввели режим ЧС после обрушения моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении в регионе Лигурия режима чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста недалеко от портового города Генуи, передает информагентство ANSA. По его словам, из национального чрезвычайного фонда на ликвидацию последствий будет выделено 5 млн евро.

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Конте рассказал, что о введении режима ЧС попросил губернатор региона Джованни Тоти.

Мы согласились на его просьбу объявить чрезвычайное положение в Лигурии на 12 месяцев из-за событий вчерашнего дня.
Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии
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«Это неприемлемая трагедия, которая не должна была произойти в современном обществе. Правительство сделает все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — передает слова Конте ВВС.

Участок автомобильного моста протяженностью 200 м обрушился на подъезде кпортовому городу днем 14 августа. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек. В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться. Во время ЧП на мосту находились 35 автомобилей. Местные власти считают, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

Следите за развитием темы«В Италии рухнул автомобильный мост»
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