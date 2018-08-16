В Лигурии на год ввели режим ЧС после обрушения моста

Мы согласились на его просьбу объявить чрезвычайное положение в Лигурии на 12 месяцев из-за событий вчерашнего дня.

«Это неприемлемая трагедия, которая не должна была произойти в современном обществе. Правительство сделает все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — передает слова Конте ВВС .

Участок автомобильного моста протяженностью 200 м обрушился на подъезде кпортовому городу днем 14 августа. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек. В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться. Во время ЧП на мосту находились 35 автомобилей. Местные власти считают, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.