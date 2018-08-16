Экипаж задержанного на Украине танкера из России опасается силового захвата

«Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна, и намерение портовых властей ее провести является подтверждением того, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей так и не найдено! Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», — говорится в заявлении.

В среду компания-судовладелец сообщила, что «Механику Погодину» запретили покидать порт Херсона. Ранее назначенный на Украине постоянный представитель Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно «Механик Погодин», которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.

Украинские власти заблокировали танкер «Механик Погодин» в порту Херсона в минувшую пятницу. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России.