Экипаж задержанного на Украине танкера из России опасается силового захвата

«Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна, и намерение портовых властей ее провести является подтверждением того, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей так и не найдено! Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», — говорится в заявлении.
В среду компания-судовладелец сообщила, что «Механику Погодину» запретили покидать порт Херсона. Ранее назначенный на Украине постоянный представитель Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно «Механик Погодин», которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.
Украинские власти заблокировали танкер «Механик Погодин» в порту Херсона в минувшую пятницу. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России.
Ситуация с судном «Механик Погодин» не единственная за последнее время. Весной этого года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же судна грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.