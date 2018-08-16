Подрядчиков ФСО подчинили главе «Форума»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», СКР предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам громкого уголовного дела о масштабных хищениях, совершенных при строительстве и ремонте объектов резиденции президента России в Ново-Огарево. На завершающем этапе расследование получило еще больший резонанс: следствие пришло к выводу, что во главе преступного сообщества, занимавшегося махинациями с бюджетными средствами, стоял известный петербургский миллиардер, глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, размер ущерба по уголовному делу возрос с 225 млн руб. до около 1,3 млрд руб.

Окончательное обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС, ст. 210 УК РФ) и растрате, совершенной в составе организованной группы, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по данным источников «Ъ», было предъявлено главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко неделю назад. Аналогичное обвинение было предъявлено и другим фигурантам расследования — бывшему руководителю ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову, топ-менеджерам компании «Стройфасад» (входит в «Балтстрой») Станиславу Кюнеру и Сергею Литвинову, а также экс-директору компании «Стройкомплект» Дмитрию Торчинскому и предпринимателю Сергею Перевалову. А совсем недавно появившемуся в деле новому обвиняемому — руководителю Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО генерал-майору Игорю Васильеву — инкриминировали только растрату. Вчера обвиняемые и их адвокаты должны были приступить к ознакомлению с материалами дела. Однако когда защитники пришли в центральный офис СКР в Техническом переулке, им сообщили, что начало процедуры переносится на пятницу. Причин следствие объяснять не стало.



Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства (объект № 53) в Ново-Огарево было возбуждено ГСУ СКР 21 марта 2017 года. Изначально оно расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда следователи и оперативники ФСБ провели многочисленные обыски в Москве и Санкт-Петербурге.

Расследование касалось исполнения контракта, заключенного в декабре 2012 года Федеральной службой охраны с ФГУП «Атэкс» на сумму 5,7 млрд руб. Договор предусматривал строительство в Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений. Контракт предполагал также и осуществление авторского надзора за ходом работ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что экс-глава «Атэкса» Андрей Каминов для хищения бюджетных средств привлек группу строительных компаний, в том числе «Стройфасад», подконтрольных главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко. ФСО перечислила этим фирмам аванс в размере 2,6 млрд руб. Работы должны были завершиться в 2014 году. Несмотря на то что окончательные сроки строительства не раз переносились, строителям каждый раз не удавалось уложиться в отведенное им время. При этом, как выяснило следствие, часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована господами Каминовым, Кюнером и их сообщниками «по собственному усмотрению». Изначально следствие оценивало причиненный ущерб в 225 млн руб.

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В июле прошлого года в уголовном деле появилась новая, особо тяжкая статья — 210-я (организация преступного сообщества и участие в нем). Тогда организатором ОПС следствие считало господина Каминова.



Петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко фигурантом этого уголовного дела не являлся почти до самого его завершения. Хотя еще год назад стало известно, что оно было выделено в отдельное производство из другого уголовного дела — о контрабанде элитного алкоголя, по которому господин Михальченко, напротив, являлся основным обвиняемым. Оба расследования, кстати, вел старший следователь по особо важным делам СКР Сергей Новиков. Напомним, что в «контрабандном деле» речь идет о том, что начиная с 2014 года господин Михальченко и его подельники незаконно ввозили в Россию элитный алкоголь. В частности, в двух контейнерах, пришедших по адресу Юго-Восточной торговой компании, находились вино, граппа и виски, стоимость одной бутылки которого колебалась в пределах 10−50 тыс. руб.

Товар переправлялся в Россию под видом строительного герметика. При этом во вскрытых контейнерах чекисты обнаружили и эксклюзивный коньяк Courvoisier 1912 года, стоимость которого составляет около 500 тыс. руб. за бутылку. Сейчас это дело рассматривается в Басманном суде столицы.

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