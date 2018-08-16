Пожары в Калифорнии подступили к уникальному дереву-долгожителю

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По данным телеканала CNN, уникальное дерево растет в лесопарке Станислаус. В минувшие выходные огонь приблизился к нему на километр.

Это самое большое из существующих деревьев данного вида. Оно историческое и уникальное. Древовидные можжевельники не бывают такими высокими. Мария Бенек представитель американской Службы лесных угодий

По ее словам, редкие деревья достигают 10−15 метров и могут жить от 600 до 1000 лет. При этом образец на территории лесопарка уже вырос до 24,9 м и 2,2 м в диаметре.

Природный пожар в округах Лейк, Мендосино и Колуза в Калифорнии (США) достиг на прошлой неделе площади более 283 тыс. акров (около 114,5 тыс. га) и стал самым масштабным в истории штата. 28 июля в Калифорнии был объявлен режим ЧС, пишет «Газета.ру». По последним данным, в результате пожара погибли семь человек.