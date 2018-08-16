В США арестовали подозреваемого по делу о массовой передозировке

Ранее сообщалось, что после восьми утра экстренная служба 911 в Нью-Хейвене была перегружена звонками с сообщениями о людях, которые почувствовали себя плохо или потеряли сознание. Большинство таких случаев было зарегистрировано в городском парке New Haven Green. По последним данным, медицинская помощь понадобилась 47 пострадавшим.

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Пострадавших рвало, у них были галлюцинации, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Департамент полиции Нью-Хейвена арестовал местного жителя, причастного, по крайней мере, к некоторым случаям передозировки», — говорится в заявлении правоохранителей.