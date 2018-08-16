Сенаторы США призвали ООН расследовать убийство российских журналистов в Африке

Источник: AP 2018

Сенаторы отмечают, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР «деятельность частной российской группы наемников Вагнера, силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине, и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к [президенту] Владимиру Путину».

Журналисты работали над документальным фильмом для независимого медиа-проекта противника Путина Михаила Ходорковского, указывают парламентарии. Хотя обстоятельства произошедшего в ЦАР все еще неясны, российские государственные СМИ быстро связали убийство журналистов с ограблением, пишут сенаторы.

Рубио и Кунс обращают внимание, что убийство произошло на фоне расширения присутствия российских сил в ЦАР — с одобрения ООН Россия поставляла в эту страну оружие и боеприпасы, а также командировала военных инструкторов.