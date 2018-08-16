Суд выпустил из СИЗО активистку «Нового величия» Павликову

Источник: Агентство «Москва»

«Удовлетворить ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в отношении Павликовой. Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 сентября», — огласила решение судья Ирина Деваева.

Также сегодня суд должен рассмотреть аналогичное ходатайство в отношении еще одной фигурантки дела Марии Дубовик.

Согласно сообщению пресс-службы СК РФ, ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик были направлены в суд в связи с окончанием основных следственных действий.

«Это связано с завершением основных следственных действий и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в марте были арестованы 9 активистов движения «Новое величие», которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Последний раз районный суд Москвы продлил Павликовой срок меры пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 сентября.

Участники движения, как утверждает следствие, придерживаются ультраправых взглядов, а их лидер на допросе заявил о намерении установить новый порядок в России и планах по совершению акций прямого действия против сотрудников правоохранительных органов.

Дело «Нового величия» вызвало общественный резонанс, так как у защиты есть данные, что оно является результатом провокации сотрудника силовых структур, организовавшего это движение.