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18:06 (мск), источник: РАПСИ

Суд выпустил из СИЗО активистку «Нового величия» Павликову

МОСКВА, 16 авг — РАПСИ, Кирилл Рябчиков. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении активистки движения «Новое величие» Анны Павликовой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Удовлетворить ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в отношении Павликовой. Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 сентября», — огласила решение судья Ирина Деваева.

Также сегодня суд должен рассмотреть аналогичное ходатайство в отношении еще одной фигурантки дела Марии Дубовик.

Согласно сообщению пресс-службы СК РФ, ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик были направлены в суд в связи с окончанием основных следственных действий.

«Это связано с завершением основных следственных действий и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в марте были арестованы 9 активистов движения «Новое величие», которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Последний раз районный суд Москвы продлил Павликовой срок меры пресечения в виде содержания в СИЗО до 13 сентября.

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Участники движения, как утверждает следствие, придерживаются ультраправых взглядов, а их лидер на допросе заявил о намерении установить новый порядок в России и планах по совершению акций прямого действия против сотрудников правоохранительных органов.

Дело «Нового величия» вызвало общественный резонанс, так как у защиты есть данные, что оно является результатом провокации сотрудника силовых структур, организовавшего это движение.

Павликову в СИЗО № 6 посетил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который отметил, что девушка недавно достигла совершеннолетнего возраста, имеет ряд серьезных хронических заболеваний, в связи с чем ее дальнейшее пребывание под стражей представляется излишним, даже с учетом тяжести предъявленного обвинения.

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