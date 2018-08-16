Китайский лайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в международном аэропорту Филиппин имени Ниноя Акино, сообщает Airlive.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в международном аэропорту Филиппин имени Ниноя Акино, сообщает Airlive.
Перед приземлением «Боинг 737−800», следовавший рейсом MF8667 из китайского Сямыня, в течение часа кружил над Манилой. Со второй попытки пилоту удалось посадить воздушное судно.
По информации СМИ, в результате аварии оказался поврежден левый двигатель «Боинга».
Одной из причин произошедшего могла стать переполненность
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди пассажиров.