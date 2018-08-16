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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Китайский лайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в международном аэропорту Филиппин имени Ниноя Акино, сообщает Airlive.

​Перед приземлением «Боинг 737−800», следовавший рейсом MF8667 из китайского Сямыня, в течение часа кружил над Манилой. Со второй попытки пилоту удалось посадить воздушное судно.

​По информации СМИ, в результате аварии оказался поврежден левый двигатель «Боинга».

Одной из причин произошедшего могла стать переполненность взлетно-посадочной полосы, отмечает Flightradar24.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди пассажиров.

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