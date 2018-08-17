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07:49 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Разведчиков подвели технологии

Какие прорехи в работе ЦРУ нашла китайская разведка.

Источник: Reuters

Китайские шпионы выявили прорехи в работе ЦРУ и поделились ими с Россией, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники. По данным журналистов, теперь спецслужба США вынуждена менять формат работы. Все подробности скандала — у Лилии Пономаревой и Анастасии Ройзман.

Эту историю называют крупнейшим провалом разведки США: за два года в Китае были арестованы и убиты десятки американских шпионов, почти полностью разрушилась вся агентурная сеть.

Но как властям Поднебесной удалось раскрыть сотрудников одной из самых засекреченных служб мира? Что это — предательство одного из них, халатность или банальная утечка информации?

Как выяснили специальные комиссии, созданные при ФБР и ЦРУ, злую шутку сыграла комбинация всех трех факторов. Однако роковым стало техническое несовершенство одного из шпионских гаджетов. Правительству КНР удалось взломать внутренний зашифрованный канал связи, который временно использовался для общения с источниками.

Шпионы применяли его при первых контактах с информаторами. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от двойных агентов, пояснил член совета по внешней и оборонной политике, бывший разведчик Александр Михайлов:

«Первичный агентурный контакт очень сложно отследить, особенно если речь идет об инициативниках — людях, которые предлагают свои услуги. И, естественно, контакты, допустим, через различные сети или через электронную почту, проходят мимо внимания специальных служб.

Но когда специальные службы получают от своих источников информацию, что появился крот, то начинают прокачивать практически все каналы связи.

Вообще, все специальные службы работают от противника: когда они получают информацию, что противник располагает информацией закрытого характера, то начинают искать людей, которые находятся рядом с этими сведениями. И вот таким образом обычно выходят на агентуру, которая предложила свои услуги, была завербована.

Из-за прорехи во временной системе связи китайские спецслужбы смогли получить доступ к общей шпионской базе американских агентов. И таким образом раскрыли всю сеть. Добиться этого получилось либо при помощи двойного агента, либо, добыв компьютер одного из них. К тому же, как выяснилось, ресторан, где американские шпионы любили встречаться со своими источниками, был оборудован жучками, а работавшие там официанты находились на службе у китайской разведки.

По данным издания Foreign Policy, полученную информацию Китай мог передать России. Косвенным доказательством является то, что сразу несколько американских информаторов в России вдруг разорвали отношения со своими кураторами из ЦРУ. Однако это утверждение журналистов вполне может оказаться неправдой, отметил писатель, бывший начальник отдела советской разведки Михаил Любимов:

«Это информация, которой вообще ни одна спецслужба не делится — вопросы связи, агентуры. Обычные спецслужбы обмениваются информацией, скажем, если готовится покушение на Трампа — к примеру, конечно.

Кажется, тут липой пахнет, нацеленной на то, чтобы внести рознь в наши отношения.

Эта история лишний раз доказывает несовершенство многих новейших технологий, заключают источники американского журнала. Осознавая это, разведка США, по их словам, решила частично отказаться от временных систем связи. Теперь агенты все чаще встречаются со своими информаторами с глазу на глаз.

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