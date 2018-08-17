Экипаж «Механика Погодина» пресек две попытки незаконного проникновения на судно

Источник: ООО "В.Ф.Танкер"

«16 августа в 13:30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была», — говорится в сообщении.

После этого, отмечает компания, к танкеру прибыла группа людей, представившихся экологами, в составе 11 человек.

«“Экологами” был представлен документ, на основании которого предполагалось провести проверку по соблюдению требований экологической безопасности в связи с якобы имевшим место анонимным звонком на “горячую” линию. В отсутствие юридических обоснований и недопущения провокаций группа на судно допущена не была», — сообщили в компании.

Отмечается, что, согласно полученной от капитана судна информации, 17 августа на танкер «Механик Погодин» по инициативе управления службы транспортной безопасности Украины планирует прибыть инспекция портового контроля. Поводом для этого стала жалоба, якобы поступившая от одного из членов экипажа судна о его «неудовлетворительном состоянии».