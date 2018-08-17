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14:31 (мск), источник: RTVi

«Новая газета»: водитель погибших в ЦАР российских журналистов якобы рассказал, что у них было оружие

Российская «Новая газета» получила в свое распоряжение стенограмму разговора с водителем погибших в ЦАР российских журналистов Бьенвеню Ндувокамы. Издание опубликовало выдержки из нее 17 августа.

Источник: AP 2018

Как пишет «Новая газета», с Ндувокамой общался неназванный журналист местного издания Palmares Centrafrique. При этом у «Новой» есть «серьезнейшие сомнения» в полученной информации: по мнению редакции, стенограмма беседы «представляет из себя классический пример смешения фактов и намеренной лжи».

Газета уточняет, что показания Ндувокамы вместе с другими материалами распространяет редактор Palmares Centrafrique. За них он просит €500−1000. В начале августа Palmares Centrafrique писала, что Расторгуева, Джемаля и Радченков убили после допроса. Это информация официально никак не подтверждалась. Журналисты «Новой» также отмечают множественные нестыковки (в частности, временные) в рассказе Ндувокамы.

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Из показаний водителя следует, что автомобиль с журналистами остановили пятеро «вооруженных до зубов» людей. Они приказали выйти всем, кто находился в машине. Ндувокаму якобы отвели в сторону от журналистов, которые в тот момент были в «военных головных уборах».

Из стенограммы также следует, что между остановившими автомобиль и россиянами завязался разговор, который в какой-то момент продолжился на повышенных тонах. После этого, по словам водителя, он услышал первый выстрел, затем разговор возобновился, а потом прозвучал еще один выстрел. Ндувокама считает, что третьего журналиста не застрелили, так как рядом с его телом был нож. Самого водителя нападавшие избили.

Водитель рассказал, что убийцы журналистов забрали вещи журналистов, включая деньги, но не стали забирать оружие из машины. При этом Ндувокама говорит, что оружие принадлежало россиянам и забрал его потом он сам, когда пешком пошел за медпомощью в город Сибю.

Убийство журналистов произошло вечером 30 июля, на следующий день агентство AFP сообщило об их гибели.

Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
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