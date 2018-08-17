В Чили задержали возможного автора звонков о бомбах в самолетах

Источник: РИА Новости

Всего пострадали 11 авиарейсов перевозчиков Latam и Sky как внутри Чили, так и за границей. Один самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

По предварительным данным, подозреваемый 29-летний мужчина был задержан в городе Антофагаста и уже доставлен в Сантьяго. Мотивом его поступка могла стать месть за потерю чемодана во время перелета, отмечает портал.