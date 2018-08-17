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17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Чили задержали возможного автора звонков о бомбах в самолетах

МЕХИКО, 17 авг — РИА Новости. Чилийские правоохранительные органы задержали в ночь на пятницу предполагаемого автора звонков о якобы заложенных бомбах в самолетах двух национальных авиакомпаний, сообщает портал 24 Horas.

Источник: РИА Новости

Всего пострадали 11 авиарейсов перевозчиков Latam и Sky как внутри Чили, так и за границей. Один самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

По предварительным данным, подозреваемый 29-летний мужчина был задержан в городе Антофагаста и уже доставлен в Сантьяго. Мотивом его поступка могла стать месть за потерю чемодана во время перелета, отмечает портал.

Возникшая напряженная ситуация в целом в авиаперевозках привела к задержанию еще одного человека в аэропорту Сантьяго, добавляет издание. Мужчина, проходя через рамки безопасности, видимо, в шутку заявил приятелю, что в его ручной клади находится взрывчатка. Однако полиция юмор не оценила и арестовала шутника. Он будет предан судебным властям для дальнейшего разбирательства.

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