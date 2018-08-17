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20:40 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратами

Судно управлялось грузино-российским экипажем из 19 человек.

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Уже четвертые сутки нет связи с танкером «Пантелена» под панамским флагом, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, подтвердили телекомпании «Имеди» в МИД Грузии.

«Связь с танкером прервалась у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива. МИД Грузии находится в постоянном контакте с греческим владельцем судна для выяснения всех обстоятельств», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В беседе с журналистами «Имеди» представитель грузинской посреднической компании «Иалкани» не исключил, что судно захватили сомалийские пираты.

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