СМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Уже четвертые сутки нет связи с танкером «Пантелена» под панамским флагом, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, подтвердили телекомпании «Имеди» в МИД Грузии.

«Связь с танкером прервалась у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива. МИД Грузии находится в постоянном контакте с греческим владельцем судна для выяснения всех обстоятельств», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.