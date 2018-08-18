Дрон спас тонущую женщину в Испании

Инцидент произошел рядом с испанским городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Чтобы помочь женщине, которая не могла сама вернуться на берег, спасатели использовали беспилотник. Оператор дрона направил его к пострадавшей, доставив ей и поддерживающим ее людям спасательный жилет.