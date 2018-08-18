Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
СМИ стало известно, с кем Путин прилетел на свадьбу в Австрию
Лепс показал всех своих детей (фото)
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке?
«Постаревшего» Максима Виторгана не узнали поклонники
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
Женщина-космонавт сделала видео о том, как принимают душ на МКС
Три фрукта, которые нельзя хранить в холодильнике
Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
Абсолютная чемпионка ОИ по гимнастике умерла
В Москве телеведущий расстрелял ковырявшегося в его машине соседа
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
04:54 (мск), источник: РИА Новости

Дрон спас тонущую женщину в Испании

МОСКВА — РИА Новости. Женщину, унесенную течением в море у побережья Испании, спасли при помощи дрона. Кадры, снятые камерой, установленной на беспилотнике, были опубликованы на YouTube.

Инцидент произошел рядом с испанским городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Чтобы помочь женщине, которая не могла сама вернуться на берег, спасатели использовали беспилотник. Оператор дрона направил его к пострадавшей, доставив ей и поддерживающим ее людям спасательный жилет.

Благодаря этому женщина смогла продержаться на воде до прибытия спасателей на гидроцикле. Те вытянули пострадавшую на пляж на буксире.

Читайте также:

Во время загрузки произошла ошибка.
Дрон снял историю своего же спасения
Во время загрузки произошла ошибка.
6 июня© Ньюстюб
 В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США
Руководителей «ВИМ-Авиа» обвинили в краже миллиардов рублей
ISU аннулировал рекорды Медведевой и Загитовой
Российскую экономику похвалили за игнорирование санкций
«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии
Кто такая Карин Кнайсль и почему Путин едет на ее свадьбу
Конец «Начала»: раскрыта тайна волчка героя Ди Каприо
Почему женщины в Южной Корее не хотят детей и отношений
Спорт
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России Тремя матчами в Москве, Краснодаре и Грозном в субботу продолжится четвертый тур Российской премьер-лиги
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Работники АВТОВАЗа получили стильные кеды с секретом (фото) Специальная обувь давно является обязательным требованием альянса Renault-Nissan, но теперь это еще действительно стильно
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь