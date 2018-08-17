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23:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сургуте из-за аварии появилось нефтяное озеро

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) произошел разлив нефти. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, утечка произошла на площади 8,6 тысяч квадратных метров. «Возгорания нет, ликвидацией занимается компания “Сургутнефтегаз”», — добавил он.

Количество вылившейся нефти не уточняется.

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