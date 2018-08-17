В Сургуте из-за аварии появилось нефтяное озеро
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) произошел разлив нефти. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) произошел разлив нефти. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, утечка произошла на площади 8,6 тысяч квадратных метров. «Возгорания нет, ликвидацией занимается компания “Сургутнефтегаз”», — добавил он.
Количество вылившейся нефти не уточняется.