В деле «ВИМ-Авиа» никакого мошенничества

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) предъявило обвинение в окончательной редакции трем бывшим топ-менеджерам компании «ВИМ-Авиа», разорившейся осенью прошлого года. Если изначально им инкриминировалось особо крупное мошенничество в отношении пассажиров, то теперь пострадавшими от действий авиаперевозчика оказались аэропортовские компании, банки и госструктуры, которым он задолжал миллиарды рублей.

ГСУ СКР завершило основные следственные действия по громкому уголовному делу о махинациях и злоупотреблениях в некогда одной из крупнейших авиакомпаний страны «ВИМ-Авиа», которая сейчас проходит процедуру банкротства. В пятницу следователи ГСУ предъявили обвинения в окончательной редакции трем фигурантам расследования. В зависимости от роли каждого из них бывшие гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев, вице-президент Алевтина Калашникова и бухгалтер Екатерина Пантелеева были обвинены в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 176 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; незаконное получение кредита и перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов). Аналогичные статьи, но уже в заочной форме следствие инкриминировало совладельцу компании Рашиду Мурсекаеву, который еще до начала разбирательства улетел в Лондон.

Изначально ГСУ СКР обвиняло фигурантов в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной преступной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, зная о том, что авиакомпания находится в сложном финансовом положении и не может заплатить за топливо и аэродромное обслуживание, они продолжали продавать билеты на рейсы, которые в итоге не полетели. Однако, как полагает адвокат Александра Кочнева Михаил Воронин, следователи, проанализировав этот эпизод, очевидно, пришли к выводу, что авиакомпания все же пыталась до конца исполнять свои обязательства перед клиентами. Свою вину бывшие топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» не признали.

«Александр Кочнев добросовестно исполнял обязанности гендиректора авиакомпании, поэтому все его действия соответствовали закону, — полагает адвокат Воронин.— Сам Кочнев считает, что если бы в сентябре прошлого года компания смогла оплатить топливо, то ее самолеты летали бы до сих пор».

По словам адвоката Воронина, после предъявления окончательного обвинения его подзащитный отказался давать показания, посчитав нужным вначале подробно ознакомиться с его текстом. «Кроме того, нам необходимо изучить еще несколько документов, которых нет в деле, — пояснил “Ъ” защитник.— Мы заверили следствие, что дадим свой ответ на предъявленное обвинение через неделю».

После снятия обвинения в мошенничестве основной в деле стала статья УК РФ о злоупотреблении полномочиями, предусматривающая до десяти лет заключения. По версии следствия, топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» допустили его, в частности, в отношении ЗАО «Коммерческое агентство аэропорта Домодедово», которому не заплатили более 500 млн руб. за наземное обслуживание самолетов, а также ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Последнее не смогло получить за аэронавигационное сопровождение полетов лайнеров «ВИМ-Авиа» более 200 млн руб. При этом стоит отметить, что поручителем по топливным кредитам в Домодедово выступал Рашид Мурсекаев. К нему лично был удовлетворен иск на 300 млн руб., однако обратить взыскание фактически оказалось не на что.

В пресс-службе аэропорта Домодедово «Ъ» сообщили, что по решению арбитража с «ВИМ-Авиа» была взыскана вся задолженность, однако затем она была в полном объеме включена в реестр требований кредиторов авиакомпании.

Адвокаты фигурантов расследования не смогли пояснить «Ъ», с какими именно эпизодами связаны обвинения по ст. 176 и 193.1 УК РФ, объяснив это тем, что подробно не ознакомились с документами следствия. По данным источника «Ъ», следствие полагает, что сотни миллионов рублей были выведены из авиакомпании под фиктивные контракты. Банковский же эпизод, очевидно, связан с ПАО «Банк “Зенит”», предоставившим «ВИМ-Авиа» кредитную линию на 3,6 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Средства выделялись под залог дорогостоящих авиадвигателей, вспомогательных силовых установок и ценных бумаг различных обществ. В 2017 году «ВИМ-Авиа» перестало обслуживать кредит, не выплатив по нему проценты в размере 32 млн руб. Кроме того, в нарушение договора с «Зенитом» авиакомпания получила еще один заем — в банке «Абсолют» на 581 млн руб. «Абсолют», кстати, до сих пор пытается вернуть свои деньги через арбитраж.

В свою очередь, «Зенит» уступил право требования по кредиту ООО «РНГО», которое также обратилось в суд. В ходе проверки залогового имущества выяснилось, что шесть из десяти авиадвигателей и одна вспомогательная установка (оцениваемые почти в 1 млрд руб.) отсутствуют, а ценные бумаги не очень соответствуют той стоимости, по которой их брали в залог. Арбитраж взыскал с подозрительного заемщика в пользу РНГО 3 млрд руб., разрешив выставить на аукцион оставшиеся двигатели и реализовать векселя.

Предполагается, что уже через пару недель фигуранты расследования могут приступить к ознакомлению с его материалами, после чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.