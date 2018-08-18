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09:45 (мск), источник: РИА Новости

В генконсульстве РФ на Украине пообещали помочь экипажу «Механика Погодина»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Представитель генерального консульства РФ на Украине пообещал разобраться с ситуацией незаконного задержания российского танкера «Механик Погодин» в украинском порту Херсон, сообщается на сайте судоходной компании ООО «В. Ф. Танкер».

Источник: orion04

Согласно информации на сайте, судно «Механик Погодин» безрезультатно пытается получить разрешение на выход из акватории. Семнадцатого августа на сайте сообщалось, что за минувшие сутки перечень претензий к судну или судовладельцу так и не был предоставлен, на запрос о согласовании выхода ни таможня, ни пограничная служба до сих пор не ответили. Капитан порта на запрос о выходе из порта ответил отказом со ссылкой на письмо пограничной службы, которое до сих пор не предъявлено.

«После обращения судовладельца представитель генерального консульства РФ на Украине, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку в соответствии со своими полномочиями», — говорится в сообщении на сайте компании.
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Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно «Механик Погодин», которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов, в свою очередь, назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером.

Как сообщало ООО «В. Ф. Танкер» ранее, капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании снова отметили, что ранее судно успешно прошло проверку «на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный», и администрация порта Херсона может это проверить.

Украинские власти заблокировали танкер «Механик Погодин» в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

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