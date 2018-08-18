В генконсульстве РФ на Украине пообещали помочь экипажу «Механика Погодина»

Источник: orion04

Согласно информации на сайте, судно «Механик Погодин» безрезультатно пытается получить разрешение на выход из акватории. Семнадцатого августа на сайте сообщалось, что за минувшие сутки перечень претензий к судну или судовладельцу так и не был предоставлен, на запрос о согласовании выхода ни таможня, ни пограничная служба до сих пор не ответили. Капитан порта на запрос о выходе из порта ответил отказом со ссылкой на письмо пограничной службы, которое до сих пор не предъявлено.

«После обращения судовладельца представитель генерального консульства РФ на Украине, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку в соответствии со своими полномочиями», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно «Механик Погодин», которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов, в свою очередь, назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером.

Как сообщало ООО «В. Ф. Танкер» ранее, капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании снова отметили, что ранее судно успешно прошло проверку «на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный», и администрация порта Херсона может это проверить.