Разлив нефти в Сургуте локализован
Разлив нефти в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) локализован. «Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая и последствий для экологии нет», — уточнил представитель «Сургутнефтегаза».
Разлив нефти в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) локализован. «Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая и последствий для экологии нет», — уточнил представитель «Сургутнефтегаза».
Утечка произошла
Вчера, 17 августа, информагентства со ссылкой на источники сообщили, что утечка нефти произошла на площади 8,6 тыс. кв. м.