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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Разлив нефти в Сургуте локализован

Разлив нефти в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) локализован. «Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая и последствий для экологии нет», — уточнил представитель «Сургутнефтегаза».

Источник: AP 2018

Утечка произошла из-за незаконной врезки, проводятся следственные действия. «Произошла разгерметизация незаконного криминального трубопровода», — приводит «Интерфакс» слова представителя компании.

Вчера, 17 августа, информагентства со ссылкой на источники сообщили, что утечка нефти произошла на площади 8,6 тыс. кв. м.

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