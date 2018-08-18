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12:12 (мск), источник: Интерфакс

Глава дагестанского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов в пятницу 17 августа задержан в аэропорту Махачкалы, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Сулейманов задержан накануне, в пятницу вечером, в аэропорту Махачкалы. Его доставят в Москву, в Лефортово, на допрос», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Сулейманов «подозревается в превышении должностных полномочий». «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Магомед Сулейманов с апреля 2007 года по март 2010 года был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года — занимал пост исполнительного директора фонда ОМС «Дагестан».

В апреле 2014 года указом главы республики он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, однако в этой должности он проработал чуть более года и в июле 2015-го сложил с себя полномочия мэра Махачкалы и был назначен директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана.

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