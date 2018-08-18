Глава дагестанского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сулейманов задержан накануне, в пятницу вечером, в аэропорту Махачкалы. Его доставят в Москву, в Лефортово, на допрос», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Сулейманов «подозревается в превышении должностных полномочий». «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Магомед Сулейманов с апреля 2007 года по март 2010 года был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года — занимал пост исполнительного директора фонда ОМС «Дагестан».