Глава дагестанского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сулейманов задержан накануне, в пятницу вечером, в аэропорту Махачкалы. Его доставят в Москву, в Лефортово, на допрос», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Сулейманов «подозревается в превышении должностных полномочий». «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Магомед Сулейманов с апреля 2007 года по март 2010 года был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года — занимал пост исполнительного директора фонда ОМС «Дагестан».
В апреле 2014 года указом главы республики он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, однако в этой должности он проработал чуть более года и в июле 2015-го сложил с себя полномочия мэра Махачкалы и был назначен директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана.