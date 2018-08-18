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12:08 (мск), источник: Интерфакс

Задержанного главу фонда ОМС Дагестана заподозрили в мошенничестве на 210 млн рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Задержанный накануне глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СКР.

Источник: РИА "Новости"

«В Дагестане руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов и другие лица подозреваются в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества таким образом было похищено более 210 млн рублей.
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По данным следствия, схема действия преступного сообщества была следующей: используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Кроме этого, по данным следствия, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, либо умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась помощь.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отмечает СКР.

Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что руководитель территориального фонда ОМС Дагестана Магомед Сулейманов 17 августа был задержан в аэропорту Махачкалы.

Магомед Сулейманов с апреля 2007 года по март 2010 года был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года — занимал пост исполнительного директора фонда ОМС «Дагестан».

В апреле 2014 года указом главы республики он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, однако в этой должности он проработал чуть более года и в июле 2015-го сложил с себя полномочия мэра Махачкалы и был назначен директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана.

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