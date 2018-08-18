Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 42 человек
РИМ, 18 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 42 человек, сообщил в субботу новостной телеканал RaiNews24.
РИМ, 18 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 42 человек, сообщил в субботу новостной телеканал RaiNews24.
Согласно этой информации, которая пока не подтверждена официальными властями, только что спасателям удалось извлечь
Во вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В субботу в Генуе состоятся государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.