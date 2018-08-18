Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 42 человек

Согласно этой информации, которая пока не подтверждена официальными властями, только что спасателям удалось извлечь из-под завалов тело 42-й жертвы. Ранее в субботу спасатели сообщили, что обнаружили раздавленную бетонными блоками автомашину, в которой находилась семья из трех человек — отец, мать и их 9-летний сын.

Возможно, речь идет о последней жертве трагедии в Генуе, поскольку в списке пропавших без вести до сих пор оставалось всего одно имя. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии.