Стали известны подробности задержания «Механика Погодина» в Херсоне
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Оператор российского танкера «Механик Погодин» ООО «В. Ф. Танкер» раскрыл детали задержания судна в порту Херсона.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Оператор российского танкера «Механик Погодин» ООО «В. Ф. Танкер» раскрыл детали задержания судна в порту Херсона.
В компании рассказали, что поводом для проверки стало обращение профсоюза моряков Украины по звонку «неустановленных лиц». При этом вопрос о задержании судна до сих пор не рассмотрен в судебном порядке.
По словам сотрудника ООО «В. Ф. Танкер», экипаж остается на борту судна, чтобы предотвратить возможные провокации. По данным компании, ситуация на судне спокойная, моряки имеют возможность общаться с родственниками.
«Самочувствие членов экипажа хорошее. Он обеспечен необходимыми продуктами питания и медикаментами в полном объеме», — цитирует
Украинские власти заблокировали танкер «Механик Погодин» в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.