Стали известны подробности задержания «Механика Погодина» в Херсоне

В компании рассказали, что поводом для проверки стало обращение профсоюза моряков Украины по звонку «неустановленных лиц». При этом вопрос о задержании судна до сих пор не рассмотрен в судебном порядке.

Отмечается, что заказчик перевозки не участвует в переговорах с украинскими властями, а капитан и агент судовладельца в порту контактируют исключительно с начальником порта, представителями контролирующих органов и представителями грузовладельца.

По словам сотрудника ООО «В. Ф. Танкер», экипаж остается на борту судна, чтобы предотвратить возможные провокации. По данным компании, ситуация на судне спокойная, моряки имеют возможность общаться с родственниками.

«Самочувствие членов экипажа хорошее. Он обеспечен необходимыми продуктами питания и медикаментами в полном объеме», — цитирует пресс-службу оператора радиостанция «Говорит Москва».