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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны подробности задержания «Механика Погодина» в Херсоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Оператор российского танкера «Механик Погодин» ООО «В. Ф. Танкер» раскрыл детали задержания судна в порту Херсона.

В компании рассказали, что поводом для проверки стало обращение профсоюза моряков Украины по звонку «неустановленных лиц». При этом вопрос о задержании судна до сих пор не рассмотрен в судебном порядке.

Отмечается, что заказчик перевозки не участвует в переговорах с украинскими властями, а капитан и агент судовладельца в порту контактируют исключительно с начальником порта, представителями контролирующих органов и представителями грузовладельца.
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По словам сотрудника ООО «В. Ф. Танкер», экипаж остается на борту судна, чтобы предотвратить возможные провокации. По данным компании, ситуация на судне спокойная, моряки имеют возможность общаться с родственниками.

«Самочувствие членов экипажа хорошее. Он обеспечен необходимыми продуктами питания и медикаментами в полном объеме», — цитирует пресс-службу оператора радиостанция «Говорит Москва».

Украинские власти заблокировали танкер «Механик Погодин» в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

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