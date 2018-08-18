Украина заблокировала российский танкер «Механик Погодин» в Херсоне
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Представитель президента Украины заявляет, что судно заблокировали на три года, экипаж не пускает портовую инспекцию на борт.
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Представитель президента Украины заявляет, что судно заблокировали на три года, экипаж не пускает портовую инспекцию на борт.
Российское судно «Механик Погодин», внесенное в украинский санкционный список и находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.
10 августа актив данной компании, а именно судна «Механик Погодин», был заблокирован на три года в порту города Херсон.
По данным оператора судна, экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Первый заместитель постпреда назвал такие действия экипажа незаконными, добавив, что моряки, «в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность».
Он также отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.
Ранее СМИ сообщали, что генеральный консул РФ в Украине посетил судно «Механик Погодин» в порту Херсона и убедился, что на борту есть медикаменты и продукты питания.
10 августа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ в АРК обнаружило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна «Механик Погодин», а также заявила о намерении встретиться с экипажем при согласии властей Украины.
В свою очередь, Денисова сообщила, что согласно поступившей к ней от Службы безопасности и Госпограничной службы Украины информации, они не имеют
«Под санкциями судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ “Лизинг”, которая внесена в санкционный список 26 июля 2018 года», — добавила Денисова.
В компании «В. Ф. Танкер», являющейся оператором судна, высказали опасения относительно возможности силового захвата танкера: «Экипаж судна “Механик Погодин” опасается силового захвата. …экипаж судна “Механик Погодин” и груз остаются заблокированными в порту Херсон. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу».