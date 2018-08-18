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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Украина заблокировала российский танкер «Механик Погодин» в Херсоне

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Представитель президента Украины заявляет, что судно заблокировали на три года, экипаж не пускает портовую инспекцию на борт.

Российское судно «Механик Погодин», внесенное в украинский санкционный список и находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

10 августа актив данной компании, а именно судна «Механик Погодин», был заблокирован на три года в порту города Херсон.
Изет Гданов
первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым

По данным оператора судна, экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Первый заместитель постпреда назвал такие действия экипажа незаконными, добавив, что моряки, «в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность».

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Он также отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

Ранее СМИ сообщали, что генеральный консул РФ в Украине посетил судно «Механик Погодин» в порту Херсона и убедился, что на борту есть медикаменты и продукты питания.

10 августа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ в АРК обнаружило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна «Механик Погодин», а также заявила о намерении встретиться с экипажем при согласии властей Украины.

В свою очередь, Денисова сообщила, что согласно поступившей к ней от Службы безопасности и Госпограничной службы Украины информации, они не имеют каких-либо претензий к членам экипажа российского судна «Механик Погодин». Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что, несмотря на отсутствие ограничений в передвижении моряков, они никуда не выходят и остаются на судне.

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«Под санкциями судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ “Лизинг”, которая внесена в санкционный список 26 июля 2018 года», — добавила Денисова.

В компании «В. Ф. Танкер», являющейся оператором судна, высказали опасения относительно возможности силового захвата танкера: «Экипаж судна “Механик Погодин” опасается силового захвата. …экипаж судна “Механик Погодин” и груз остаются заблокированными в порту Херсон. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу».

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Во время загрузки произошла ошибка.
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