Украина заблокировала российский танкер «Механик Погодин» в Херсоне

Российское судно «Механик Погодин», внесенное в украинский санкционный список и находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

10 августа актив данной компании, а именно судна «Механик Погодин», был заблокирован на три года в порту города Херсон. Изет Гданов первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым

По данным оператора судна, экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Первый заместитель постпреда назвал такие действия экипажа незаконными, добавив, что моряки, «в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность».

Он также отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

Ранее СМИ сообщали, что генеральный консул РФ в Украине посетил судно «Механик Погодин» в порту Херсона и убедился, что на борту есть медикаменты и продукты питания.

10 августа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ в АРК обнаружило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна «Механик Погодин», а также заявила о намерении встретиться с экипажем при согласии властей Украины.

В свою очередь, Денисова сообщила, что согласно поступившей к ней от Службы безопасности и Госпограничной службы Украины информации, они не имеют каких-либо претензий к членам экипажа российского судна «Механик Погодин». Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что, несмотря на отсутствие ограничений в передвижении моряков, они никуда не выходят и остаются на судне.

«Под санкциями судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ “Лизинг”, которая внесена в санкционный список 26 июля 2018 года», — добавила Денисова.