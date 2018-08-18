СМИ: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 43

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Один из пострадавших в результате обрушения пролета моста около Генуи умер в больнице, число жертв трагедии возросло до 43 человек. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его сведениям, 36-летний выходец из Румынии умер в госпитале Сан-Мартино.

Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.