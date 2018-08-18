СМИ: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 43
ТАСС, 18 августа — Один из пострадавших умер в больнице.
ТАСС, 18 августа — Один из пострадавших умер в больнице.
Один из пострадавших в результате обрушения пролета моста около Генуи умер в больнице, число жертв трагедии возросло до 43 человек. Об этом сообщило агентство ANSA.
По его сведениям, 36-летний выходец из Румынии умер в госпитале
Утром 14 августа около итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). На мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Порядка пяти человек числятся пропавшими без вести.