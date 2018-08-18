Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Проверка концертной деятельности: Вайкуле грозит до трех лет
Дочь Веры Глаголевой родила первенца
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
52-летняя Ирина Салтыкова похвасталась пышными формами
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Елена Летучая показала редкие фотографии со свадьбы
Евгения Медведева возвращается на родину - СМИ о причине
Уничтожить за 2 км: Советская ЗПУ замечена в Ираке
Панина и певца Шуру засняли в туалете с обнаженной девушкой
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16В Италии обрушился автомобильный мост
23:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра в Киеве

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», принимавший участие в параде ко Дню независимости в Киеве, врезался в здание бизнес-центра. Об этом сообщает «Общественное ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел у здания БЦ Astarte по улице Ярославская. По словам очевидцев, водитель военной машины сдавал назад и въехал в одну из колонн с фасадной стороны здания. При ударе были повреждены облицовочные плиты. У самой техники значительных видимых повреждений не зафиксировано.

ЗРК «Бук» предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. В состав находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины комплексов «Бук-М1» входят командный пункт 9С470М1, станция обнаружения и целеуказания 9С18М1 «Купол», самоходная огневая установка (СОУ) 9А310М1 и пуско-заряжающая установка 9А39М1.

Предполагается, что в военном параде ко Дню независимости, репетиция которого прошла ранее 18 августа в Киеве, примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих. Сообщается, что мероприятие посетит советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Гей-парад захотели провести в России
"Рената — мое все": Земфира раскрыла отношения с Ренатой Литвиновой
«Механика Погодина» заблокировали в порту Херсона на три года
Дело нечисто. Что мы находим на месте сгоревшей церкви
Лукашенко раскритиковал правительство из-за диалога с МВФ
Какие уроки извлекла российская экономика из кризиса 1998 года
У Александра Овечкина родился первенец
Песков рассказал о подарках Путина на свадьбу главе МИД Австрии
Спорт
Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился Самый жаркий матч субботы
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Дочь Веры Глаголевой родила первенца Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь