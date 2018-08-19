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07:05 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось до 15 человек

ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения автобуса с «КамАЗом» на Ставрополье увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Андроповского района края.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и «КамАЗ» столкнулись на трассе «Кавказ» в Андроповском районе на Ставрополье. По данным управления ГИБДД по региону, два человека погибли и семеро пострадали.

«В больницу Невинномысска, где находились семеро пострадавших, доставлена еще одна женщина. Это в основном те, кто в тяжелом состоянии или средней тяжести. В травмцентр в Пятигорске направлены семь человек — те, у кого порезы, ушибы, не тяжелые травмы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные пассажиры на попутках начали добираться в Краснодар.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Ставрополью, движение на месте ДТП затруднено, сотрудники ведомства выполняют регулировку.

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