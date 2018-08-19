Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось до 15 человек

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и «КамАЗ» столкнулись на трассе «Кавказ» в Андроповском районе на Ставрополье. По данным управления ГИБДД по региону, два человека погибли и семеро пострадали.

«В больницу Невинномысска, где находились семеро пострадавших, доставлена еще одна женщина. Это в основном те, кто в тяжелом состоянии или средней тяжести. В травмцентр в Пятигорске направлены семь человек — те, у кого порезы, ушибы, не тяжелые травмы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные пассажиры на попутках начали добираться в Краснодар.