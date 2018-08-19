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08:34 (мск), источник: ТАСС

В ДТП с автобусом на Ставрополье погибли граждане России и Грузии

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Два человека — граждане России и Грузии, погибли в аварии с участием автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, и грузовика «КамАЗ» в Андроповском районе Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в районной администрации.

«Автобус грузинской фирмы-перевозчика [попал в ДТП], погибли один гражданин Грузии и один гражданин России», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что власти Андроповского района направили автобус для перевозки пассажиров, находящихся в пункте временного размещения после ДТП.

«В ПВР находятся порядка 20 человек, среди них трое детей. Вызвали автобус от администрации района, он уже подъезжает, далее повезет людей по маршруту следования. Часть пассажиров сообщили, что их заберут родственники», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДТП с участием пассажирского автобуса Setra произошло в ночь с субботы на воскресенье в Андроповском районе Ставропольского края. Автобус, следовавший по маршруту Тбилиси — Краснодар, совершил попутное столкновение с грузовиком «КамАЗ» с прицепом. В результате ДТП два человека погибли, по предварительным данным, еще 26 пострадали. В больницы доставлены 17 человек, включая пятерых детей.

Всего, по данным ГИБДД, в автобусе в момент аварии находились 40 пассажиров и два водителя. Сейчас организован пункт временного размещения на базе дома культуры. МЧС планирует привлечь психологов для работы с пострадавшими.

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