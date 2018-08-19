В ДТП с автобусом на Ставрополье погибли граждане России и Грузии

«Автобус грузинской фирмы-перевозчика [попал в ДТП], погибли один гражданин Грузии и один гражданин России», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что власти Андроповского района направили автобус для перевозки пассажиров, находящихся в пункте временного размещения после ДТП.

«В ПВР находятся порядка 20 человек, среди них трое детей. Вызвали автобус от администрации района, он уже подъезжает, далее повезет людей по маршруту следования. Часть пассажиров сообщили, что их заберут родственники», — сказал он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xDOf1VgYCeo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ДТП с участием пассажирского автобуса Setra произошло в ночь с субботы на воскресенье в Андроповском районе Ставропольского края. Автобус, следовавший по маршруту Тбилиси — Краснодар, совершил попутное столкновение с грузовиком «КамАЗ» с прицепом. В результате ДТП два человека погибли, по предварительным данным, еще 26 пострадали. В больницы доставлены 17 человек, включая пятерых детей.