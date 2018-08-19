Девять человек после ДТП с автобусом на Ставрополье остались в больницах

«В настоящее время известно о двух погибших в ДТП пассажирах (один из них гражданин РФ, второй имеет двойное гражданство РФ и Грузии)», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, «9 пассажиров получили травмы» и были госпитализированы; «остальные после получения разовой медпомощи отпущены».

По данным пресс-службы, из 9 раненых 2 детей. 7 граждане РФ (Краснодарского края) и 2 — граждане Грузии.

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