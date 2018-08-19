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12:41 (мск), источник: Интерфакс

Девять человек после ДТП с автобусом на Ставрополье остались в больницах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Госпитализированными остаются девять человек, которые получили травмы в аварии с участием автобуса и КАМАЗа в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД в воскресенье.

«В настоящее время известно о двух погибших в ДТП пассажирах (один из них гражданин РФ, второй имеет двойное гражданство РФ и Грузии)», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, «9 пассажиров получили травмы» и были госпитализированы; «остальные после получения разовой медпомощи отпущены».

По данным пресс-службы, из 9 раненых 2 детей. 7 граждане РФ (Краснодарского края) и 2 — граждане Грузии.

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Как сообщалось, в 4:05 по Москве на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ» — между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района водитель автобуса «Сетра», в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

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