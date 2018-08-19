Девять человек после ДТП с автобусом на Ставрополье остались в больницах
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Госпитализированными остаются девять человек, которые получили травмы в аварии с участием автобуса и КАМАЗа в Ставропольском крае, сообщает
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Госпитализированными остаются девять человек, которые получили травмы в аварии с участием автобуса и КАМАЗа в Ставропольском крае, сообщает
«В настоящее время известно о двух погибших в ДТП пассажирах (один из них гражданин РФ, второй имеет двойное гражданство РФ и Грузии)», — говорится в сообщении.
По данным
Как сообщалось, в 4:05 по Москве на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ» — между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района водитель автобуса «Сетра», в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.