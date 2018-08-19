Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»

Источник: РКК "Энергия" им. С.П. Королева

Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток, сообщает «Роскосмос».

«Следственный комитет Московской области при содействии Госкорпорации “Роскосмос” провел следственные мероприятия в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК “Энергия”. Сейчас они дают признательные показания», — говорится в официальном заявлении госкорпорации.

«Роскосмос» тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, отмечается в заявлении.

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Между тем, источник знакомый с ходом расследования сообщил «Интерфаксу», что среди подозреваемых по делу о взяточничестве в РКК «Энергия» сотрудники высшего звена. «Среди подозреваемых — целый коллектив специалистов — сотрудники высшего звена», — сказал он.

По его словам, подозреваемые задержаны.

Официальными комментариями на этот счет со стороны правоохранительных органов «Интерфакс» не располагает.