Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Как рассказали в «Роскосмосе», они дают признательные показания.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Как рассказали в «Роскосмосе», они дают признательные показания.
Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток, сообщает «Роскосмос».
«Роскосмос» тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, отмечается в заявлении.
Между тем, источник знакомый с ходом расследования сообщил «Интерфаксу», что среди подозреваемых по делу о взяточничестве в РКК «Энергия» сотрудники высшего звена. «Среди подозреваемых — целый коллектив специалистов — сотрудники высшего звена», — сказал он.
Официальными комментариями на этот счет со стороны правоохранительных органов «Интерфакс» не располагает.
3 июля в «Роскосмосе» сообщили агентству, что глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев подал в отставку. 6 августа в «Энергии» рассказали, что совет директоров ПАО «РКК «Энергия» принял решение о назначении Сергея Романова врио генерального директора компании.