Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев захватил территорию в Донбассе
Проверка концертной деятельности: Вайкуле грозит до трех лет
Кристина Орбакайте учит дочку играть в гольф
Известная российская фигуристка разделась для поклонников
Новое фото Ксении Собчак разочаровало поклонников
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
На Украине хотят отключить горячую воду навсегда: "как в Европе"
Волочкова снялась обнаженной, а белье нарисовала
Женщина-космонавт сделала видео о том, как принимают душ на МКС
Три фрукта, которые нельзя хранить в холодильнике
Машина за 37 млн руб: продажи стартовали (она умеет летать)
Ржавые «Москвичи» на конвейере: фото 2006 года
Панина и певца Шуру засняли в туалете с обнаженной девушкой
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
13:07 (мск), источник: Интерфакс

Следователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК «Энергия»

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Как рассказали в «Роскосмосе», они дают признательные показания.

Источник: РКК "Энергия" им. С.П. Королева

Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток, сообщает «Роскосмос».

«Следственный комитет Московской области при содействии Госкорпорации “Роскосмос” провел следственные мероприятия в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК “Энергия”. Сейчас они дают признательные показания», — говорится в официальном заявлении госкорпорации.

«Роскосмос» тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, отмечается в заявлении.

Читайте также
Рогозин поручил содействовать следствию по делу сотрудников РКК «Энергия»

Между тем, источник знакомый с ходом расследования сообщил «Интерфаксу», что среди подозреваемых по делу о взяточничестве в РКК «Энергия» сотрудники высшего звена. «Среди подозреваемых — целый коллектив специалистов — сотрудники высшего звена», — сказал он.

По его словам, подозреваемые задержаны.

Официальными комментариями на этот счет со стороны правоохранительных органов «Интерфакс» не располагает.

3 июля в «Роскосмосе» сообщили агентству, что глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев подал в отставку. 6 августа в «Энергии» рассказали, что совет директоров ПАО «РКК «Энергия» принял решение о назначении Сергея Романова врио генерального директора компании.

Переговоры Путина и Меркель продлились три часа
Лира придавила сервис. Выгодно ли россиянам отдыхать в Турции
Дело нечисто. Что мы находим на месте сгоревшей церкви
ЗРК «Бук» врезался в здание бизнес-центра в Киеве
Опубликовано видео танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии
Цена откровенности: Маск изливает душу, акции Tesla падают
Найдены самые необычные маяки в мире (фото)
Спорт
«Маленький террор»: российских фигуристок убирают с вершины В России продолжают оценивать решение Международного союза конькобежцев (ИСУ), который внес изменения в правила в фигурном катании
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Дочь Веры Глаголевой родила первенца Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь