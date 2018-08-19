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13:13 (мск), источник: ТАСС

Существует риск дальнейшего обрушения здания завода на Сахалине

ТАСС, 19 августа — Из Южно-Сахалинска в Поронайск, где расположен завод, прибыли десять спасателей, сообщил глава администрации городского округа Александр Радомский.

Существует риск дальнейшего обрушения здания целлюлозно-бумажного предприятия в Поронайске Сахалинской области. На место прибыли 10 спасателей из Южно-Сахалинска, сообщил ТАСС в воскресенье глава администрации Поронайского городского округа Александр Радомский.

В настоящее время прибыли 10 спасателей из Южно-Сахалинска, мы предоставили им автобус, и они отправились на место происшествия. Сразу же после поступления сообщения об обрушении на месте работали специалисты Поронайского пожарного отряда. Они извлекли пострадавших и погибшего. Однако из-за риска дальнейшего обрушения обратились за помощью к спасателям.
Александр Радомский
глава администрации Поронайского городского округа

Радомский пояснил, что спасательная операция продолжается. «Мы надеемся, что люди живы, но честно сказать, эти надежды могут быть и беспочвенны. Там [под завалами] может быть один-два человека остались, остальные извлечены. Пять пострадавших находятся в больнице», — добавил он.

Обрушение крыши и стен недействующего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске произошло в воскресенье. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

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