Существует риск дальнейшего обрушения здания завода на Сахалине

В настоящее время прибыли 10 спасателей из Южно-Сахалинска, мы предоставили им автобус, и они отправились на место происшествия. Сразу же после поступления сообщения об обрушении на месте работали специалисты Поронайского пожарного отряда. Они извлекли пострадавших и погибшего. Однако из-за риска дальнейшего обрушения обратились за помощью к спасателям.

Александр Радомский глава администрации Поронайского городского округа