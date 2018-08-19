Существует риск дальнейшего обрушения здания завода на Сахалине
ТАСС, 19 августа — Из
ТАСС, 19 августа — Из
Существует риск дальнейшего обрушения здания
В настоящее время прибыли 10 спасателей из
Южно-Сахалинска,мы предоставили им автобус, и они отправились на место происшествия. Сразу же после поступления сообщения об обрушении на месте работали специалисты Поронайского пожарного отряда. Они извлекли пострадавших и погибшего. Однако из-зариска дальнейшего обрушения обратились за помощью к спасателям.
Радомский пояснил, что спасательная операция продолжается. «Мы надеемся, что люди живы, но честно сказать, эти надежды могут быть и беспочвенны. Там [под завалами] может быть
Обрушение крыши и стен недействующего