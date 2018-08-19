Рогозин поручил содействовать следствию по делу сотрудников РКК «Энергия»

«Глава Роскосмоса проинформирован и дал указание максимально содействовать следствию», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что следователи ГСУ СК РФ по Московской области «выявили подозреваемых в получении взяток в РКК “Энергия”, они дают признательные показания».