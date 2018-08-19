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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин поручил содействовать следствию по делу сотрудников РКК «Энергия»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проинформирован о задержании сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», которые подозреваются во взяточничестве, сказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Источник: AP 2018

«Глава Роскосмоса проинформирован и дал указание максимально содействовать следствию», — сказали в пресс-службе.

Помощь следствию окажет департамент экономической безопасности Роскосмоса.

Ранее стало известно, что следователи ГСУ СК РФ по Московской области «выявили подозреваемых в получении взяток в РКК “Энергия”, они дают признательные показания».

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